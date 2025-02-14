Ужин в темноте «Доверие»
улица Жуковского, 100/5
Начало:
Завершение:
от 6000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
Именно в полной темноте, самопознание и самоощущение станет настолько ярким и всепоглощающим, что застанет врасплох даже самого стрессоустойчивого. Тебя ждёт ужин из пяти блюд и актёрское шоу творческого объединения «Примус» под руководством режиссёра Сергея Дроздова. Стоимость билета на одного человека: 7500 рублей — с винным сопровождением, 6000 рублей — без вина.
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