Впервые в Новосибирск приедет знаменитый мастер-сыродел Алексей Андреев — член Международной Гильдии сыроделов и многократный победитель и призер конкурсов сыров «Лучший сыр России», Fromonval (Франция), Mondial du Fromage (Франция). Ты спросишь, как связаны сыр и Куршевель? Мон шер, регион Савойя, в котором расположен этот город-курорт, славится своими сырами. Шеф Патрик Шонаве приготовит 5 блюд: — Улитки по-бургунски; — Салат с козьим сыром Тур де шевр и медом; — Жерарфлет с коровьим сыром Карре; — Филе миньон из свиной вырезки с соусом из Камамбера и Алиго; — Профитроль с ванильным мороженым и горячим шоколадом. В качестве шестого курса блюд Алексей Андреев по французской традиции перед десертом подаст дегустационный сет сыров из 5 именитых образцов. А манифик шеф-сомелье «Жерарни» Алёна Суханова подберёт вина из главных регионов Франции, дополняющих вкус каждого блюда и уникального сыра в нём. Какой Куршевель без музыки? В этот вечер для тебя будет DJ и треки, создающие нужную атмосферу. Стоимость ужина: 8 800 рублей с б/а сопровождением 11 800 рублей — с вином 9 800 рублей — для обладателей карт DI У-ля-ля, гурманы-лыжники и сноубордисты, Куршевель ближе, чем кажется.