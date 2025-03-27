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Ужин с виноделом Ириной Богович

Pardon my french, улица 1905 года, 69

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6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ирина Богович — первая и единственная в России женщина-винодел с собственным брендом Bogovich wine&Vineyard. На ужине будут представлены 5 вин, подобранные Ириной и 5 блюд к ним от шеф-повара Франсуа Фурнье. Сет вечера: — Фаина (белое сухое, 2022 год) — Les Sepages Rose (розовое сухое, 2021 год) — Claret (красное сухое, 2023 год) — Пино Нуар (красное сухое, 2021 год) — Каберне Совиньон (красное сухое, 2021 год) Количество мест ограничено. Столик можно забронировать по телефону.

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