Ужин, который вы не ели 100 лет
На земле, улица Николая Островского, 195/2
Начало:
Завершение:
6500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Атмосфера Императорской России на уникальном гастрономическом вечере. Тебя ждёт сет из пяти блюд, где каждое — это история ушедшей эпохи, воплощённая в изысканных вкусах. Вечер дополнит сопровождение из российских вин, которые специально подобраны к каждой подаче, чтобы подчеркнуть богатство вкусов и традиций. А ещё тебе расскажут: — Об истории Российской Империи — эпохе, когда кухня была настоящим искусством. — О светском этикете и правилах поведения за столом того времени. — Об Императорских кутежах и развлечениях высшего общества, а также о том, как они восстанавливаются сегодня после званых ужинов. Сбор гостей в 18:30. Забронировать столик можно по телефону.
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