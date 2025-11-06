ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Ужин, который вы не ели 100 лет

На земле, улица Николая Островского, 195/2

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Атмосфера Императорской России на уникальном гастрономическом вечере. Тебя ждёт сет из пяти блюд, где каждое — это история ушедшей эпохи, воплощённая в изысканных вкусах. Вечер дополнит сопровождение из российских вин, которые специально подобраны к каждой подаче, чтобы подчеркнуть богатство вкусов и традиций. А ещё тебе расскажут: — Об истории Российской Империи — эпохе, когда кухня была настоящим искусством. — О светском этикете и правилах поведения за столом того времени. — Об Императорских кутежах и развлечениях высшего общества, а также о том, как они восстанавливаются сегодня после званых ужинов. Сбор гостей в 18:30. Забронировать столик можно по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста