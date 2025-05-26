Творческий вечер: смотрим кино и расписываем кассеты
улица Никитина, 70
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Бесплатно
Возраст 14+
Кино
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Про событие
Ты сможешь создать уникальные кассеты с образами весны. А вдохновение будешь искать в фильме режиссёра Ольги Акатьевой «Я делаю шаг». Ведущая: Алёна Рюмина. Участие бесплатное, материалы предоставят. Количество мест ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться. Арт-резиденция «Респект», ул. Никитина, 70, спуск в цоколь со стороны двора около 3-го подъезда.
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