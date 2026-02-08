Обмен материалами для творчества и хобби. Можно принести: – Цветную бумагу, альбомы, краски, кисти, карандаши, линейки, ручки и всё для рисования; – Спицы, крючки, пряжу и всё для вязания; – Ткани, нитки, выкройки, и любые швейные принадлежности; – Ленты, кружева, бисер, стразы, пуговицы, бусины, камушки и прочее; И вообще всё, что может пригодиться для рукоделия! Пара простых правил: – Участие в обмене бесплатное: можно брать, можно отдавать, можно меняться! – Приносить свои штучки можно в течение недели, но всё выложат именно в воскресенье к 12 часам Можно выбрать удобный для тебя магазин или заглянуть во все: Депутатская, 48 — с 11:00 до 21:00 пр. Дзержинского, 67 — с 11:00 до 20:00 Морской пр. 24 — с 11:00 до 21:00