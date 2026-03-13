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Тролль гнёт ель

Уzдечка, улица Крылова, 26

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от 1400₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыканты мчат в твой город со специальной программой «День Святого Патрика тур»! Все знают, что День Святого Патрика - самый известный фольклорный праздник в году! С чем он ассоциируется? С задорной музыкой, танцами, безудержным весельем, легендарным ирландским юмором и бесконечными потоками тёмного пенного! Группа «Тролль Гнёт Ель», как известно, имеет песни на все случаи жизни... И не удивительно, что за более чем четвертьвековую историю группы песен в формате Дня Св. Патрика накопилось аж на целый концерт в 2 отделения! Так что план такой: ищи в шкафу заброшенный килт, надевай удобные штиблеты, запасайся отличным настроением и приходи на концерте «День Св. Патрика-тур» от любимых ТГЕ! Как всегда, каблуки будут стоптаны и голос сорван под «Патрик International», «Мой дед говорил... », «Я люблю зелёный» и, собственно, «День Св. Патрика»! При участии группы «Миннезингеры». Будь готов подтвердить возраст оригиналом документа при входе в бар.

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