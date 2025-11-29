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Трибьют Rammstein
Каменская улица, 55
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Молодая и дерзкая группа из Барнаула «RAM'МЫ» с лучшими хитами группы Rammstein в новом звучании. Тебя ждут мощные рифы, потрясающий вокал и неповторимое шоу. Начало в 21:00, сбор гостей в 19:30.
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