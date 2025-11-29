Молодая и дерзкая группа из Барнаула «RAM'МЫ» с лучшими хитами группы Rammstein в новом звучании. Тебя ждут мощные рифы, потрясающий вокал и неповторимое шоу. Начало в 21:00, сбор гостей в 19:30.