Трибьют группы «Кино»
Советская улица, 52
Начало:
Завершение:
от 590₽ до 690₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда
Про событие
Атмосфера поздних 80-х, острый гитарный драйв и тексты, которые поют все вместе. Группа «Импульсы» сыграет главные песни Виктора Цоя — от «Группы крови» до «Звезды по имени Солнце». Начало в 20:00. Забронировать столик можно по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи