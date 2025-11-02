Атмосфера поздних 80-х, острый гитарный драйв и тексты, которые поют все вместе. Группа «Импульсы» сыграет главные песни Виктора Цоя — от «Группы крови» до «Звезды по имени Солнце». Начало в 20:00. Забронировать столик можно по телефону.