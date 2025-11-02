ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Трибьют группы «Кино»

Нюра
Советская улица, 52

Начало:

Завершение:

от 590₽ до 690₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Атмосфера поздних 80-х, острый гитарный драйв и тексты, которые поют все вместе. Группа «Импульсы» сыграет главные песни Виктора Цоя — от «Группы крови» до «Звезды по имени Солнце». Начало в 20:00. Забронировать столик можно по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста