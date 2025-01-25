Целая обойма золотых и платиновых хитов легендарных альтернативщиков, которые ты обязательно будешь петь с музыкантами: Numb, In The End, What I've Done и многие другие, родные с детства и юности песни. Угар, отрыв и море офигенных эмоций в комплекте. На сцене: «М2М» Сбор гостей: 19.30, начало: 21:00