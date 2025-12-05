Три дня дождя
Сибирь, ледовый дворец спорта, улица Богдана Хмельницкого, 23
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Музыканты, которых возглавляет Глеб Викторов, давно полюбились поклонникам за мрачную романтику, живой звук и искренние тексты. Каждый сольный вечер — это особая атмосфера, когда любимые песни звучат по-новому и дарят классные эмоции.
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