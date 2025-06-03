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Трансформатор

Арт-резиденция «Респект», улица Никитина, 70

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Творческий психологический вечер, на котором ты сможешь в игровой атмосфере раскрыть свою личность, решить внутренние вопросы и найти себя. Вместе с другими участниками в формате игры ты найдёшь ключ к своей душе, даже если пока не знаешь, где он, и обязательно нарисуешь его, чтобы точно знать, как он выглядит. Арт-терапевтический сеанс будет не совсем стандартным — ты будешь опираться на себя, вселенную, ангела-хранителя и даже бабушку Агафью (кто бы она ни была). Всё, что позволит твоя фантазия и подсказки ведущей Ксении Катковской — художника-любителя, психолога-экспериментатора и просто человека. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться. Вход в арт-резиденцию «Респект» со стороны двора, около 3го подъезда.

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