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  1. Новосибирск
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Точка выбора: между привычным и важным

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Психологический мастер-класс. Иногда мы можем действовать по привычке, не задумываясь о последствиях, но в промежутке между тем, что случилось и реакцией, есть «точка выбора» – мгновение, чтобы остановиться и выбрать то, что действительно ценно. На мастер-классе с психологом Анной Степуковой ты узнаешь: – что такое «точка выбора» в подходе ACT (Терапия принятия и ответственности) – как замечать этот момент в реальной жизни – какие простые шаги помогают вернуться к себе и своим ценностям, в момент сильных переживаний. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. И захвати, пожалуйста, с собой бахилы или сменную обувь.

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