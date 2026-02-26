Психологический мастер-класс. Иногда мы можем действовать по привычке, не задумываясь о последствиях, но в промежутке между тем, что случилось и реакцией, есть «точка выбора» – мгновение, чтобы остановиться и выбрать то, что действительно ценно. На мастер-классе с психологом Анной Степуковой ты узнаешь: – что такое «точка выбора» в подходе ACT (Терапия принятия и ответственности) – как замечать этот момент в реальной жизни – какие простые шаги помогают вернуться к себе и своим ценностям, в момент сильных переживаний. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. И захвати, пожалуйста, с собой бахилы или сменную обувь.