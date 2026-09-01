ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

ТО КонгХур «Си минор для Хура»

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Этно-джаз, в котором древний звук встречается с музыкой сегодняшнего дня. Что получится, если соединить завораживающий голос хура, вибрации варгана, живую импровизацию, джазовую свободу, клавишные и мощную ритмику ударных? Получится «КонгХур» — музыка, которую сложно запереть в рамки одного жанра. В программе «Си минор для Хура» традиционные тембры и древние музыкальные интонации становятся частью современного этно-джаза. Здесь первобытная энергия варгана соседствует с тонкими клавишными гармониями, размеренное течение мелодии внезапно превращается в импровизацию, а хур звучит то почти медитативно, то резко, нервно и совершенно по-джазовому. Это не фольклорный концерт в привычном понимании и не джаз, которому просто добавили этнический инструмент. «КонгХур» создаёт собственное музыкальное пространство, где Восток и Запад, архаика и современность, ритуальный ритм и свобода импровизации существуют одновременно. В центре этого пространства — хур: инструмент с особенным, пронзительным тембром, способным звучать почти как человеческий голос. Вместе с варганом, вокалом, клавишными и ударными он становится основой необычного музыкального путешествия — от прозрачных, почти камерных эпизодов до мощных ритмических всплесков. Состав ТО «КонгХур» (филиал НСК): Зор (Зоригто Батоцыренов) — хур, варган, вокал; музыкант из Бурятии. Считается одним из самых интересных современных фолк-исполнителей страны. Евгений Ткачёв (Распутин) — ударные; заслуженный артист Республики Тыва, участник легендарного состава гр Ят-Ха (Тыва). Алик Аншер — клавишные; заслуженный деятель клавишных, вдохновитель знаковых музыкальных пространств Новосибирска. Три музыканта. Три совершенно разных музыкальных мира. И один живой организм на сцене, где многое рождается здесь и сейчас. «Си минор для Хура» — концерт для тех, кому тесно внутри привычных жанров. Для тех, кто любит джаз за свободу, этническую музыку — за глубину, а живой концерт — за ощущение момента, который невозможно повторить дважды.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста