Этно-джаз, в котором древний звук встречается с музыкой сегодняшнего дня. Что получится, если соединить завораживающий голос хура, вибрации варгана, живую импровизацию, джазовую свободу, клавишные и мощную ритмику ударных? Получится «КонгХур» — музыка, которую сложно запереть в рамки одного жанра. В программе «Си минор для Хура» традиционные тембры и древние музыкальные интонации становятся частью современного этно-джаза. Здесь первобытная энергия варгана соседствует с тонкими клавишными гармониями, размеренное течение мелодии внезапно превращается в импровизацию, а хур звучит то почти медитативно, то резко, нервно и совершенно по-джазовому. Это не фольклорный концерт в привычном понимании и не джаз, которому просто добавили этнический инструмент. «КонгХур» создаёт собственное музыкальное пространство, где Восток и Запад, архаика и современность, ритуальный ритм и свобода импровизации существуют одновременно. В центре этого пространства — хур: инструмент с особенным, пронзительным тембром, способным звучать почти как человеческий голос. Вместе с варганом, вокалом, клавишными и ударными он становится основой необычного музыкального путешествия — от прозрачных, почти камерных эпизодов до мощных ритмических всплесков. Состав ТО «КонгХур» (филиал НСК): Зор (Зоригто Батоцыренов) — хур, варган, вокал; музыкант из Бурятии. Считается одним из самых интересных современных фолк-исполнителей страны. Евгений Ткачёв (Распутин) — ударные; заслуженный артист Республики Тыва, участник легендарного состава гр Ят-Ха (Тыва). Алик Аншер — клавишные; заслуженный деятель клавишных, вдохновитель знаковых музыкальных пространств Новосибирска. Три музыканта. Три совершенно разных музыкальных мира. И один живой организм на сцене, где многое рождается здесь и сейчас. «Си минор для Хура» — концерт для тех, кому тесно внутри привычных жанров. Для тех, кто любит джаз за свободу, этническую музыку — за глубину, а живой концерт — за ощущение момента, который невозможно повторить дважды.