Это не просто группа, а настоящий музыкальный ураган, смешивающий в себе: взрывной ска-панк с огненными духовыми партиями, фанковые грувы, от которых невозможно стоять на месте, зажигательные ритмы, превращающие любой зал в безумный танцпол. Планируется повышение стоимости билетов.