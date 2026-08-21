Характер итальянского вина неотделим от ландшафта, на котором рождается виноград: морской бриз Лигурии, прохлада предгорий и солнечное тепло холмов Венето формируют совершенно разные стили и настроения. В новом парном сете тебе предлагают пройти этот путь сквозь эногастрономические сочетания, где каждый бокал находит смысловой и вкусовой отклик в блюдах от шеф-повара. Сомелье проведёт тебя по терруарам Апеннинского полуострова, раскроет контекст регионов и поделится историями, стоящими за выбором каждого хозяйства. Вечер пройдёт под живое музыкальное сопровождение, создающее мягкий ритм для дегустации и неспешных разговоров. Меню вечера: – Корвеццо, Просекко Тревизо Экстра Драй Закуска из камчатского краба, тигровых креветок, лаймового айоли и сезонных трав на арбузном тосте. – Лунэ Бозони, «Лабьянка» Лигурия ди Леванте, белое сухое Тартар из красного тунца с вишнёвым соусом, черешней и свежеиспечённой чиабаттой. – Лунэ Бозони, «Сиркус» Лигурия ди Леванте, красное сухое Закуска из дыни с томлёной утиной грудкой и рукколой, бальзамической заправкой, пармезаном и фисташкой. – Ле Салетте, Вальполичелла Классико, красное сухое Тосканская паста с базиликом, соусом песто и хрустящими баклажанами. – Лимончелло домашнего приготовления Меренга с шариком мороженого, ягодным соусом, сибирской ягодой и перечной мятой.