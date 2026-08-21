ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Терруары Италии: от моря до холмов

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Характер итальянского вина неотделим от ландшафта, на котором рождается виноград: морской бриз Лигурии, прохлада предгорий и солнечное тепло холмов Венето формируют совершенно разные стили и настроения. В новом парном сете тебе предлагают пройти этот путь сквозь эногастрономические сочетания, где каждый бокал находит смысловой и вкусовой отклик в блюдах от шеф-повара. Сомелье проведёт тебя по терруарам Апеннинского полуострова, раскроет контекст регионов и поделится историями, стоящими за выбором каждого хозяйства. Вечер пройдёт под живое музыкальное сопровождение, создающее мягкий ритм для дегустации и неспешных разговоров. Меню вечера: – Корвеццо, Просекко Тревизо Экстра Драй Закуска из камчатского краба, тигровых креветок, лаймового айоли и сезонных трав на арбузном тосте. – Лунэ Бозони, «Лабьянка» Лигурия ди Леванте, белое сухое Тартар из красного тунца с вишнёвым соусом, черешней и свежеиспечённой чиабаттой. – Лунэ Бозони, «Сиркус» Лигурия ди Леванте, красное сухое Закуска из дыни с томлёной утиной грудкой и рукколой, бальзамической заправкой, пармезаном и фисташкой. – Ле Салетте, Вальполичелла Классико, красное сухое Тосканская паста с базиликом, соусом песто и хрустящими баклажанами. – Лимончелло домашнего приготовления Меренга с шариком мороженого, ягодным соусом, сибирской ягодой и перечной мятой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста