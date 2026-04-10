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Территория рока

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

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Завершение:

300₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Ежегодный сибирский городской рок-фестиваль. Территория рока — место встречи тех, кто чувствует ритм. Тебя ждут: — живые выступления ведущих и перспективных рок-групп Сибири; — звук профессионального уровня; — мерч от групп и партнёров фестиваля. На сцене: «Киноплёнка» — пост-панк, готик-рок «Lemon Squeeze» — глэм-метал «Грошь» — пост-панк

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