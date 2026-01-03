Теория большой альтернативы 3.0
Каменская улица, 55
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
И вот уже третий альтернативный фест. Сразу после празднования нового года! «Теория большой альтернативы» – это то, что заставит тебя содрогнуться! На сцене: – Lost and free – Kira Scroll – Ирландские наручникИ Сбор гостей в 20:00, начало в 21:00. Вход: 300 рублей
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи