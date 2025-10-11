Теория большой альтернативы 2.0
Каменская улица, 55
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Теория большой альтернативы – это то, что заставит тебя содрогнуться. На сцене: – Почерк Брайля – Kira Scroll – Боль.но.надо Сбор гостей в 20:00, начало в 21:00. Забронировать столик можно по телефону.
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