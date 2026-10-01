Когда появился человек? Археология всё дальше отодвигает эту точку «начала» во тьму времён… Как были построены сооружения в древних городах, если у человека не было технологий, которые есть у нас с вами? В древних культурах мы порой видим проявления таких знаний и способностей, которые недоступны даже современному человеку. В чём секрет? Для чего построены пирамиды? В чём смысл древних лабиринтов? Откуда древние люди знали об астрономии и циклах времени? Где заканчивается миф и начинается реальность? Ответить на эти и многие другие вопросы ты попытаешься на встрече. Нажав кнопку «Купить билет», ты сможешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.