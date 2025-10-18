На лекции отправишься по следам рыцарей-монахов. Познакомишься с историей ордена и связанными с ним легендами. Будешь искать связи между прошлым и настоящим, историей и мифом. Орден тамплиеров возник в 1118 году. Своей отвагой и мужеством рыцари быстро снискали всеобщее уважение и признание. Благодаря им Европа кардинально изменилась. Они создали сеть дорог, связавших Европу и Восток, а также много строили: величественные готические соборы и многочисленные командорства, рядом с которыми путешественники были в безопасности, а жители меньше страдали от голода. Тамплиеры создали систему дорожных чеков — прообраз современной банковской системы. Их флот первым в мировой истории стал использовать компас, а врачи — средства для обезболивания при операциях. Многое из того, что сегодня является основой привычной цивилизации, было создано ими. Кем были загадочные рыцари, появившиеся будто из ниоткуда? Как объяснить стремительный взлет их могущества и славы? И, наконец, куда они исчезли в один момент в 1307 году? Об этом расскажет тебе Антон Дворкин. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.