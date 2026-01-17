Настоящий синтез театра, хореографии, пластики тела и динамичного шоу. Шикарные костюмы, яркие образы, интересная сценография, спецэффекты и необычное воплощение всем известной сказки. Спектакль состоит из 2 актов с антрактом. Продолжительность — 2 часа.