Танцевальный спектакль «Золушка»
Сибирь-концерт, улица Селезнёва, 46
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Завершение:
от 1800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Необычное
Про событие
Настоящий синтез театра, хореографии, пластики тела и динамичного шоу. Шикарные костюмы, яркие образы, интересная сценография, спецэффекты и необычное воплощение всем известной сказки. Спектакль состоит из 2 актов с антрактом. Продолжительность — 2 часа.
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