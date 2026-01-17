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Танцевальный спектакль «Золушка»

Сибирь-концерт, улица Селезнёва, 46

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Настоящий синтез театра, хореографии, пластики тела и динамичного шоу. Шикарные костюмы, яркие образы, интересная сценография, спецэффекты и необычное воплощение всем известной сказки. Спектакль состоит из 2 актов с антрактом. Продолжительность — 2 часа.

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