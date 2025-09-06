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Танцевальные выходные в SeemSeem

Seem Seem, улица Фрунзе, 5

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Очередные танцевальные выходные! За пультом: 23:00 - 01:00 Alex Dav 01:00 - 03:00 Tim 03:00 - 05:00 Apris 05:00 - 07:00 Xxanych Начало в 23:00. Стоимость билетов: Девушкам вход бесплатный. Парням — 500 рублей (предпродажа), в день вечеринки — 1000 рублей.

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