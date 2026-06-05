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Танец грации

Арт галерея «Коллекция», Советская улица, 26

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Выставки

Про событие

Выставка художника из Казахстана Владимира Быстрицкого. Вечер открытия вернисажа, в котором живопись, музыка, танец и живое общение складываются в редкое культурное событие для города. Проект посвящён образу лошади — символу свободы и преданности, грации и силы, благородства и внутренней гармонии. Тебя ждёт личное знакомство с художником и его работами, возможность задать вопросы автору и узнать нетривиальное мнение по теме выставки от специального гостя — психоаналитика, автора книги «Точка опоры. Искусство быть взрослым» Анны Иванниковой. Обсудим архетип лошади, стихию страсти и свободы, а также внутреннюю силу через призму искусства и психологии. Вечер наполнят ритмы зажигательного танца фламенко в сопровождении испанской гитары, создавая атмосферу жаркого летнего настроения. У входа в галерею гостей вечера будет встречать грациозная лошадь, с которой можно будет сделать стильные фотографии. Это событие для тех, кто любит искусство, ценит оригинальные форматы и хочет провести яркий вечер в камерном пространстве в кругу живого культурного общения. Сбор гостей в 18:30. Дресс-код: тихая роскошь. На открытие вход платный, в другие дни выставку можно посетить бесплатно в часы работы галереи.

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