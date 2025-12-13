Благотворительная фотосессия от фонда помощи животным «Лапа в ладошке» — это прекрасная возможность погрузиться в предновогоднюю атмосферу и унести с собой яркие эмоции и красивые кадры. Все собранные средства пойдут на оплату лечения бездомных животных. Что тебя ждёт: — праздничный макияж от профессионального визажиста; — индивидуальная фотосессия; — обработанные фотографии, которые станут чудесным новогодним воспоминанием.