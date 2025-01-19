Sunday Jazz: Наталья Дмитришина и квартет Алексея Подымкина
Гастрокорт, улица Мичурина, 12
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Про событие
В уютный зимний вечер на сцене «Гастрокорта» выступит одна из лучших джазовых певиц Урала, вместе с виртуозным квартетом Алексея Подымкина. В программе прозвучат известные джазовые хиты в интересных аранжировках, а также много авторской и новогодней музыки. Вход свободный.
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