Не просто мастер-класс под открытым небом: это летняя церемония вкуса, стиля и прекрасного повода нарядиться, ведь будет профессиональный фотограф. Премиум-вкус, авторская подача и атмосфера, где можно быть главной героиней своей истории. Ты научишься готовить 3 коктейля: — Мятный Джулеп — коктейль, который говорит: «Да, я люблю виски, это то, что нужно для летних вечеров». — Огуречный хайбол — освежающий, лёгкий, с ванильной ноткой… почти как флирт, который точно ни к чему не обязывает. — Арбузный сприц — для тех, кто умеет сочетать лёгкость и игристый настрой (возможно, даже без повода). Количество мест ограничено, так что необходимо заранее записаться в сообщениях группы Вконтакте.