Сумка для бутылки в технике макраме
Мост, Советская улица, 53
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Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Если тебе уже давно хотелось сделать стильный и практичный аксессуар своими руками, то приходи на мастер-класс по созданию оригинальной сумки для бутылки в технике макраме, которая подойдет для личного пользования или в качестве подарка для близких и друзей.
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