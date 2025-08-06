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Сумка для бутылки в технике макраме

Мост, Советская улица, 53

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Если тебе уже давно хотелось сделать стильный и практичный аксессуар своими руками, то приходи на мастер-класс по созданию оригинальной сумки для бутылки в технике макраме, которая подойдет для личного пользования или в качестве подарка для близких и друзей.

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