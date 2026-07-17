Интерактивный спектакль «Сцена»
Муза, Вокзальная магистраль, 8А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Театральное шоу, где единственным источником вдохновения становятся реальные истории от зрителей. Актёры-импровизаторы, не зная заранее ни сюжета, ни персонажей, прямо на сцене превращают личный опыт в полноценный спектакль с комедией и неожиданными поворотами. Что тебя ждёт: – Спектакли по твоим историям от театра импров-комедии «ИМ так ПРОще» – 100% импровизация Сбор гостей в 19:15, начало в 19:30.
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