Театральное шоу, где единственным источником вдохновения становятся реальные истории от зрителей. Актёры-импровизаторы, не зная заранее ни сюжета, ни персонажей, прямо на сцене превращают личный опыт в полноценный спектакль с комедией и неожиданными поворотами. Что тебя ждёт: – Спектакли по твоим историям от театра импров-комедии «ИМ так ПРОще» – 100% импровизация Сбор гостей в 19:15, начало в 19:30.