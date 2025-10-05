Импровизационное шоу от команды «Им так проще», где единственным источником вдохновения становятся реальные истории зрителей. Актёры-импровизаторы, не зная заранее ни сюжета, ни персонажей, прямо на сцене превращают личный опыт в полноценный спектакль с драмой, комедией и неожиданными поворотами. Забронировать столик можно по телефону.