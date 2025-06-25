Стендап. Закрытый микрофон
Советская улица, 18
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Опытные комики и новички без цензуры проверяют шутки и работают над материалом, а выступить может любой желающий. Отличная возможность познакомиться с местной комедией поближе. Ведущий вечера — Слава Малинкин. Входной билет — любая купюра от 100 рублей.
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