Формат, где можно не только посмеяться, но и понять тонкости комедийной профессии. Шоу, где начинающие комики выходят на сцену, чтобы представить свои шутки, а трое опытных комиков выступают в роли наставников, давая ценные советы и помогая развить материал до максимально смешного уровня.