Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Формат, где можно не только посмеяться, но и понять тонкости комедийной профессии. Шоу, где начинающие комики выходят на сцену, чтобы представить свои шутки, а трое опытных комиков выступают в роли наставников, давая ценные советы и помогая развить материал до максимально смешного уровня.
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