Внимание: перенос мероприятия на 23.08.2025, 23:59. Только опытные комики и перспективные новички будут рассказывать свой свежий материал под покровом ночи. Билет гарантирует сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди об этом заранее и для вас сдвинут столы. В заведении работает бар и кухня.