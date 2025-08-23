Выбор редакции
StandUp line-up
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Внимание: перенос мероприятия на 23.08.2025, 23:59. Только опытные комики и перспективные новички будут рассказывать свой свежий материал под покровом ночи. Билет гарантирует сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди об этом заранее и для вас сдвинут столы. В заведении работает бар и кухня.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи