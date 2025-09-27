Проверка шуток от опытных комиков и тех, кто зарекомендовал себя на сцене. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты собираешься прийти с друзьями, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы.