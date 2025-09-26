StandUp Line. Хард микрофон
Cats Pub, улица Максима Горького, 64
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Хард микрофон – это шоу, где зрителям можно выкрикивать и мешать комикам, в отличие от классического стендап-микрофона. Но знай, что комики тоже могут тебе ответить. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты собираешься прийти с друзьями, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи