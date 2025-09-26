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StandUp Line. Хард микрофон

Cats Pub, улица Максима Горького, 64

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Хард микрофон – это шоу, где зрителям можно выкрикивать и мешать комикам, в отличие от классического стендап-микрофона. Но знай, что комики тоже могут тебе ответить. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты собираешься прийти с друзьями, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы.

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