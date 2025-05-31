Стендап на испанском языке открывает новое захватывающее направление: шоу, покорившее многие города России, впервые в Новосибирске. В этот субботний день настоящий аргентинский мучачо Сергей Иванов и коренной сибиряк Андрес Алехандро порадуют тебя своими лучшими шутками на испанском языке. У ребят за плечами сотни успешных выступлений на четырех континентах, но свои главные козыри они приберегли именно для тебя. Не упусти свой шанс окунуться в непередаваемую атмосферу испанской культуры. Мероприятие пройдёт на испанском языке.