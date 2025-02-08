Что такое «инклюзия» и зачем она необходима каждому горожанину? Интерактивный музыкальный сторителлинг от женщин с опытом «особого» родительства, которые знают как комфортно жить в одном пространстве, когда мы очень разные. Спектакль создан по технологиям «театра горожан» — это профессиональный театр, в котором играют непрофессиональные актеры. Горожане, носители уникального жизненного опыта, на всех этапах создания спектакля являются соавторами. Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом. Стоимость билетов: 400 рублей, детям до 14 лет, членам Дома ученых — 200 рублей.