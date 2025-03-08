Впервые фудмолл «Рестохолл» откроет свои двери ночью. Тебя будет ждать стильный саунд от резидентов Соус клаб, лайн-ап из очаровательных леди, корнеры с различными кухнями мира и секретный гость. А также: — Яркое визуальное и аудио-шоу на сцене — Танцевальное-шоу — Корнеры с баром и напитками — Арт-инсталляция и фотозона — Интерактивные зоны: маркет, зона тату и таро — Невероятная атмосфера музыки, любви и отдыха! На входе будет строгий FC/DC 18+