ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Слушаю сердцем: встреча музыкальных вкусов

Открытое пространство «Дача», улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Не просто вечер знакомств, а путешествие в мир, где каждое знакомство рождается под звуки любимых треков. Здесь не нужны слова — только пара наушников и два незнакомых человека, готовых открыть друг другу свои музыкальные миры. Можно включать свои любимые композиции, делиться эмоциями и находить тех, кто звучит на одной с тобой волне. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться. А ещё не забудь взять с собой свои наушники — они станут твоим ключом к новым знакомствам и впечатлениям.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста