Слушаю сердцем: встреча музыкальных вкусов
Открытое пространство «Дача», улица Бориса Богаткова, 201
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Не просто вечер знакомств, а путешествие в мир, где каждое знакомство рождается под звуки любимых треков. Здесь не нужны слова — только пара наушников и два незнакомых человека, готовых открыть друг другу свои музыкальные миры. Можно включать свои любимые композиции, делиться эмоциями и находить тех, кто звучит на одной с тобой волне. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться. А ещё не забудь взять с собой свои наушники — они станут твоим ключом к новым знакомствам и впечатлениям.
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