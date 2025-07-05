Не просто вечер знакомств, а путешествие в мир, где каждое знакомство рождается под звуки любимых треков. Здесь не нужны слова — только пара наушников и два незнакомых человека, готовых открыть друг другу свои музыкальные миры. Можно включать свои любимые композиции, делиться эмоциями и находить тех, кто звучит на одной с тобой волне. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться. А ещё не забудь взять с собой свои наушники — они станут твоим ключом к новым знакомствам и впечатлениям.