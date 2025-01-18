Формат, в котором нужно отгадать вино, ориентируясь на свои вкусовые рецепторы. На столе будут лежать карточки-подсказки, чтобы тебе было легче ориентироваться. Можно пользоваться Гуглом. Ну и, конечно же, формат слепой дегустации — позволит тебе непредвзято оценить вино, тщательно подобранное профессиональным сомелье под сет наивкуснейших закусок. Подходит для всех уровней подготовки. Стоимость участия 4200 рублей. Бронь мест осуществляется по предоплате. Количество мест ограничено, чтобы забронировать место необходимо написать сообщение организатору Ольге в Telegram: @purtovalis