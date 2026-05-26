Шеф-кондитер Александр Зиннер объединится с шоколатье Ильёй Драчёвым, чтобы представить тебе ужин, где баланс вкусов превращается в искусство. Меню вечера: — Закуска Свёкла с чёрной смородиной и страчателлой. Креветочные рулетики с кисло-сладким кремом. — Горячее Филе-миньон с пюре из сливы и баклажана. — Антреме Сорбет из дыни с мелиссой и цитрусово-медовое желе. — Десерт Батат-тирамису с солёным кранчем. Малина – шисо – тёмный шоколад. — Конфетный финал Сладкое трио - авторские конфеты. Стоимость: 4 500 рублей — гастрономический сет 5 500 рублей — с алкогольным сопровождением Количество билетов ограничено. Забронировать место можно по телефону.