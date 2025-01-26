Что тебя ждёт? — Интенсивный скетчинг: погрузись в мир рисования без ограничений; — Творческие задания: приготовься креативить; — Общение и вдохновение: здесь ты сможешь встретить единомышленников, обменяться опытом и завести новые знакомства. В программе скетч-дня: Локация: «Резиденция» С 14:00 до 16:00: Рисуем с натуры. Количество мест ограничено! Для участия в локации требуется регистрация. Возрастное ограничение 18+! С 16:15 до 17:15: Быстрые наброски С 17:30 до 18:30-45: Мастер-класс по коллажированию Локация: «Зеркало» С 14:00 до 19:00: Своп (принеси ненужные творческие материалы и обменяй их на понравившиеся) С 14:10 до 14:30: Конкурс для творческих С 14:35 до 15:15: Рисуем в стилях знаменитых творцов С 15:30 до 16:10: Конкурс арт-объектов С 16:15 до 17:15: «Рисуем музыку» под диджей-сет от Виктории Власовой С 17:20 до 19:00: «Дорисуй» Локация: «Мята» С 14:00 до 15:30: «Рисуем вместе» С 16:00 до 17:30: «Арт-свалка» — найди свой ракурс С 17:50 до 19:00: Творческие настолки Арт-резиденция «Респект» находится по адресу улица Никитина 70, в цокольном этаже около 3 подъезда.