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В этот вечер для тебя играют: — Dark Illusion: второй раз ребята едут из Барнаула качать для новосибирцев танцпол своими рифами; — Embia: чуваки, которые существуют не так долго; — Cranial Putrefaction: ребята, которые не греют, а раскаляют зал. Под них происходят самые жестокие моши; — White carnage: самый необычный, злобный и неприятный Black metal в разных его поджанрах.
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