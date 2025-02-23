В этот вечер для тебя играют: — Dark Illusion: второй раз ребята едут из Барнаула качать для новосибирцев танцпол своими рифами; — Embia: чуваки, которые существуют не так долго; — Cranial Putrefaction: ребята, которые не греют, а раскаляют зал. Под них происходят самые жестокие моши; — White carnage: самый необычный, злобный и неприятный Black metal в разных его поджанрах.