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Тот самый маркет

ТРЦ Ройял Парк, Красный проспект, 101

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Первый маркет в новом сезоне, и если тебе уже хочется разобрать гардероб, уставить весь дом свечами и пересмотреть «Сумерки», Эдварду придётся посторониться, потому что здесь можно подготовиться к осени по полной: одежда, украшения, аксессуары, штучки для дома, для удовольствия и красоты. Вход свободный, и можно захватить с собой домашних питомцев. 19-20 сентября 12:00 – 19:00

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