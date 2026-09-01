Тот самый маркет
ТРЦ Ройял Парк, Красный проспект, 101
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Бесплатно
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Фестивали
Про событие
Первый маркет в новом сезоне, и если тебе уже хочется разобрать гардероб, уставить весь дом свечами и пересмотреть «Сумерки», Эдварду придётся посторониться, потому что здесь можно подготовиться к осени по полной: одежда, украшения, аксессуары, штучки для дома, для удовольствия и красоты. Вход свободный, и можно захватить с собой домашних питомцев. 19-20 сентября 12:00 – 19:00
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