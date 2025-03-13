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Шахматный турнир в баре

Бар Йохохо, Геодезическая улица, 2/1 (цокольный этаж)

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Еда

Про событие

Шахматы + отличное пиво = идеальный вечер! Что тебя ждёт? — Турнир по быстрым шахматам с призовым фондом — Возможность встретиться с единомышленниками и завести новые знакомства — 150 сортов авторского пива — Обалденные бургеры, горячие блюда и закуски к пиву — Для тех кто не пьёт алкоголь, пиво б/а и другие напитки Стоимость билета 600 рублей, бронь обязательна. Всем участникам бесплатный напиток от заведения!

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