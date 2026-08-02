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Серия открытых игр по петанку

улица Дуси Ковальчук, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Выходные созданы для того, чтобы пробовать новое и побеждать. У тебя есть шанс принять участие в серии открытых турниров по петанку и показать, на что ты способен. Петанк — это не просто бросание шаров. Это шахматы на свежем воздухе. Тут нужны идеальные расчёты, тактика, хладнокровие и, конечно, капелька азарта. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Место встречи: хоккейная коробка по адресу ул. Дуси Ковальчук, 2.

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