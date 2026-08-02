Выходные созданы для того, чтобы пробовать новое и побеждать. У тебя есть шанс принять участие в серии открытых турниров по петанку и показать, на что ты способен. Петанк — это не просто бросание шаров. Это шахматы на свежем воздухе. Тут нужны идеальные расчёты, тактика, хладнокровие и, конечно, капелька азарта. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Место встречи: хоккейная коробка по адресу ул. Дуси Ковальчук, 2.