Серия открытых игр по петанку
улица Дуси Ковальчук, 2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
Выходные созданы для того, чтобы пробовать новое и побеждать. У тебя есть шанс принять участие в серии открытых турниров по петанку и показать, на что ты способен. Петанк — это не просто бросание шаров. Это шахматы на свежем воздухе. Тут нужны идеальные расчёты, тактика, хладнокровие и, конечно, капелька азарта. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Место встречи: хоккейная коробка по адресу ул. Дуси Ковальчук, 2.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи