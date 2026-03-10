Вечерние заезды от самого крупного сайкл-фестиваля в России. 200 байков, 3 заезда под открытым небом. Город остынет после дневной жары, а ты только начнёшь разгоняться. Вперёд за байки под жирнейший электронный саунд от диджея в компании лучших тренеров. Билеты покупаются на конкретный заезд. 18:00 Яркие краски Классический заезд: яркая одежда, хаус-музыка, немного техно и драм-н-бейса. Надень цветное. 19:45 4 стихии 4 стихии оживают в музыке. Скрипка, графика, живые барабаны, волны криоэффектов и полное погружение. 21:30 Инферно Главный разрыв дня. Хард техно, трэп, Драм-н-бейс — веселье и адреналин до предела. Только для смелых.