Скандал давно стал частью маркетинговой стратегии современных авторов, но было ли так всегда? Одни художники создают громкие инфоповоды, используя "скандалы" как черный пиар. Другие пытаются не ввязываться в конфликты и создавать, в первую очередь, высокое искусство. Но все ли средства хороши в битве за внимание зрителей? Ответ на этот вопрос ты узнаешь на лекции куратора, арт-просветителя Аси Василовской.