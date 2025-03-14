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  1. Новосибирск
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Самые скандальные работы в истории живописи

Berezina-Art
улица Немировича-Данченко, 156

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Скандал давно стал частью маркетинговой стратегии современных авторов, но было ли так всегда? Одни художники создают громкие инфоповоды, используя "скандалы" как черный пиар. Другие пытаются не ввязываться в конфликты и создавать, в первую очередь, высокое искусство. Но все ли средства хороши в битве за внимание зрителей? Ответ на этот вопрос ты узнаешь на лекции куратора, арт-просветителя Аси Василовской.

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