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SAHALIN

Рок бар ДОМ RM, Каменская улица, 55

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от 1400₽ до 3400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт перенесен на 24.10.2025, 21:00. Мир, любовь, рок, SAHALIN! Группа SAHALIN даст большой концерт в Новосибирске в рамках осеннего тура. Ты услышишь любимые хиты, новые песни, лично пообщаешься и сфотографируешься с артистами, насладишься вкусной кухней и мощным звуком в баре ДомRM.

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