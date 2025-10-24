Внимание: концерт перенесен на 24.10.2025, 21:00. Мир, любовь, рок, SAHALIN! Группа SAHALIN даст большой концерт в Новосибирске в рамках осеннего тура. Ты услышишь любимые хиты, новые песни, лично пообщаешься и сфотографируешься с артистами, насладишься вкусной кухней и мощным звуком в баре ДомRM.