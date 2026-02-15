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Садовый обмен

Густо, проспект Дзержинского, 67

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Ты уже высадил рассаду? Тогда этот садовый обмен как раз для тебя. Здесь можно брать, можно отдавать, можно меняться. На обмен можно приносить : Семена — цветы, овощи, травы Саженцы — растения должны быть здоровыми и к ним должна быть инструкция Пластиковые стаканчики и контейнеры для рассады Садовые инструменты — лопатки, совочки, секаторы, опрыскиватели, лейки, перчатки Книги и журналы про уход за комнатными и садовыми растениями Участие бесплатное. Все штуки для обмена продавцы выложат в 12:00.

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